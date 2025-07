AO VIVO | Ciência&Saúde: Os projetos de defesa animal do governo

O especial Mundo Veg recebe Vanessa Negrini, da proteção animal do Ministério do Meio Ambiente

Com o tema “Os projetos de defesa animal do governo”, o Ciência&Saúde especial Mundo Veg, desta quarta-feira, 23, recebe Vanessa Negrini, da proteção animal do Ministério do Meio Ambiente. Apresentado pela colunista Eliziane Alencar, o programa abordará quais são as iniciativas do governo em vigor para a proteção animal.



Vanessa Negrini é uma figura proeminente na defesa dos animais no cenário político e acadêmico brasileiro. Atualmente, ela ocupa o cargo de Diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, assumindo essa função em 2023.