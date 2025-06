Como lidar com a fibromialgia?

Fibromialgia é a segunda doença reumatológica crônica mais comum do Brasil / Crédito: Divulgação Adobe Stock

Imagine não conseguir andar devido a uma dor. Ser levado ao hospital em uma cadeira de rodas, tomar doses gigantescas de medicamento e, mesmo assim, retornar para casa ainda no mesmo estado. Essa foi a situação de Julliana Honorato, 45, em 2021, que marcou o início de uma jornada com desafios complexos: a descoberta da fibromialgia. Como lidar com uma dor que não passa e não se resolve com medicamentos? Fadiga, sono irregular, dores generalizadas por todo o corpo e síndromes depressivas. Uma pessoa com fibromialgia está vulnerável a múltiplos sintomas, que abrangem a constituição física e mental. Relacionada diretamente com o estresse, o emaranhado de particularidades dessa doença crônica atinge cerca de 2% a 3% da população brasileira, segundo dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Foto: Arquivo pessoal Julliana Honorato foi diagnosticada com fibromialgia há quatro anos Esse número representa, aproximadamente, 4 a 6 milhões de pessoas que lidam com a dor diariamente em algum nível. Apesar disso, a primeira dificuldade costuma ser o diagnóstico. Julliana comenta que somente após o episódio de dor generalizada foi levantada a suspeita da fibromialgia para o início do tratamento. A causa dessa doença ainda é desconhecida, mas os sintomas são provocados pela sensibilização da percepção da dor no paciente. Estudos reumatológicos e neurocientíficos ao longo dos anos, apontaram que a alteração de neurotransmissores faz o corpo entender como agressivos os estímulos que não deveriam causar dor. De acordo com o dr. Rodrigo Azevedo, reumatologista especialista em dores crônicas, a doença é “multifatorial” e resulta de uma combinação de fatores genéticos, ambientais e psicológicos. Rodrigo também explica que há relação direta da fibromialgia com fatores emocionais: “As vias de sinalização e os neurotransmissores que estão envolvidos com emoções, transtornos de ansiedade e depressão são as mesmas que envolvem a sinalização da dor”. E acrescenta que períodos de estresse emocional intenso influenciam no desbalanceamento da interpretação do sistema nervoso central, o que gera uma dor difusa.

Isso não é coisa da sua cabeça? Uma das singularidades da patologia é a maior incidência entre mulheres. Segundo dados do Ministério da Saúde e do SBR, de cada dez fibromiálgicos, sete são mulheres entre 30 e 60 anos. Mulheres como Julliana Honorato precisam conviver com a dor diariamente e enfrentar uma jornada até o diagnóstico: “Devido a frequência de idas para emergência sem conseguir andar direito, com a lombar travada, a suspeita de fibromialgia foi levantada. Por várias vezes as medicações não funcionavam, até chegar o dia em que me prescreverem morfina, daí entendi que a situação era muito absurda”.

Foto: Arquivo pessoal Sabrina Magalhães foi diagnosticada com fibromialgia após esgotamento profissional. Hoje, ajuda pacientes através da psicologia A realidade da psicóloga Sabrina Magalhães também é atravessada pela fibromialgia. Desde muito nova acometida por dores sem explicação, após um episódio de estresse e esgotamento emocional em 2010, começou a sentir dores dilacerantes em todo o corpo com mais intensidade. Sabrina explica que teve Síndrome de Burnout, um distúrbio psíquico de caráter depressivo causado principalmente por desgaste profissional. Vivemos em uma cultura que compartimentaliza a saúde em suas especialidades, logo, a fibromialgia chega a um dilema: Como tratar? Como lidar com essa doença? Sabrina comenta que, como paciente fibromiálgica, já ouviu muitas declarações como “isso é coisa da sua cabeça!, “dramática e preguiçosa”, e explica que foi nos tratamentos psicológicos que encontrou uma forma de entender melhor o próprio corpo e seus desdobramentos emocionais. Além do acompanhamento pessoal, ela comenta que sua mudança de estilo de vida também influenciou a transição de carreira. Hoje, Sabrina atende pacientes com um cenário semelhante ao dela. “A terapia é um dos pilares do tratamento da fibromialgia, pois permite o controle do estresse e conscientização de emoções que podem resvalar num estado de dor psicológica em forma de sintoma físico”, destaca.

Sabrina acredita que unir o entendimento do próprio corpo e mente é o pontapé inicial do tratamento: “O seu estilo de vida precisa envolver apoio para que você vença suas barreiras e resistências. Todos temos que empreender mudanças na vida. E isso compõe o tratamento, como um pilar”. O tratamento dos sintomas relacionados à fibromialgia é multidimensional e individualizado. Como uma dor nociplástica crônica, ou seja, relacionada diretamente com o “termostato” de percepção da dor pelo sistema neurológico, os recursos terapêuticos são como um tripé. Os pilares de sustentação são o movimento do corpo, manejo do estresse e intervenções localizadas, farmacológicas ou alternativas. Mesmo quando o corpo, em seu silêncio, se expressa através dos sintomas, há formas de redesenhar o dia a dia. Pessoas como Julliana e Sabrina encontram na união de abordagens uma forma de superação das barreiras. Apesar de não considerar a cura, enxergar o processo como a constante avaliação de autocuidado é parte da evolução.

“Eu digo que estou em uma relação com os sintomas, compreendendo e aprendendo com eles de uma outra forma, agora com muito mais consciência para continuar sonhando e realizando, mesmo com a limitação”, finaliza Sabrina Magalhães. O tratamento multidisciplinar da Fibromialgia

Uma das alternativas de tratamento para fibromialgia que vem ganhando destaque no cenário clínico é a Ortopedia Integrativa, uma forma de tratar mais humanizada e menos invasiva. Combinando o uso da fisioterapia funcional, reeducação postural global (RPG), pilates terapêutico e exercícios de baixo impacto, esses novos métodos favorecem no alívio dos sintomas. Segundo Sérgio Costa, ortopedista especializado em dor crônica e reabilitação funcional, a ortopedia busca tratar o paciente de forma mais global, indo além dos tratamentos clássicos — medicação, fisioterapia e atividade física.“Hoje já recomendamos terapias complementares, como o shiatsu e a acupuntura, ondas de choque, infiltrações ambulatoriais — tanto na musculatura quanto nos tendões — canabinoides e determinados tipos de antidepressivo”, afirma.