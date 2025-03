'Praia de sangue?' Fenômeno atrai turistas para ver areia e cascatas vermelhas; entenda

Localizada na ilha de Hormoz, as águas da praia ganharam tons avermelhados devido aos altos índices pluviométricos registrados no sul iraniano durante o mês de fevereiro / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma praia no litoral do Irã foi "tingida" de vermelho devido às recentes chuvas que atingiram a região. O fenômeno, que tem chamado a atenção de turistas de diversas partes do mundo, foi compartilhado nas redes sociais pelo guia de turismo Omid Badroj e já acumula mais de 1 milhão de visualizações. Localizada na ilha de Hormoz, as águas da praia ganharam tons avermelhados devido aos altos índices pluviométricos registrados no sul iraniano durante o mês de fevereiro.

As chuvas arrastaram grandes quantidades de areia vermelha, característica da região, formando verdadeiras cascatas escarlates que desaguaram no mar, deixando suas águas com tonalidades avermelhadas.

Confira o momento em que foi registrado a 'praia de sangue' no sul do Irã

Praia de sangue: entenda o que causa o fenômeno no litoral do Irã A ilha de Hormoz é de origem vulcânica, tendo o solo rico em óxido de ferro, o que dá a coloração carmesim ao ambiente. Os minerais se misturam à água causando uma tonalidade ainda mais viva ao vermelho, quase que como sangue. O solo vermelho de Hormoz, também é utilizado pela indústria, principalmente como tingimento de cosméticos, vidros e peças de cerâmicas, além do uso na culinária local, como corante natural de molhos de geleias. Diversos turistas também são atraídos à ilha devido ao fenômeno conhecido popularmente como "mar de estrelas". Esse evento ocorre devido a reações químicas geradas pelas interações entre fitoplânctons e algas unicelulares.