Trump acusa o Irã de estar por trás dos ataques dos houthis e prevê "consequências terríveis"

/ Crédito: Allison Robbert/Pool via AP

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump acusou o Irã de ser o responsável por financiar as ações dos rebeldes houthis no Iêmen. O líder norte-americano fez as afirmações em uma postagem na sua rede social, a Truth Social, nesta segunda-feira, 17.

Na publicação, Trump acusa o Irã de se passar por “vítima inocente”, afirmando que o país age como se não tivesse mais controle sobre os houthis, porém, segundo ele, cada movimento do grupo é coordenado pelo estado persa.