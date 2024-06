A tragédia após chantagem sexual no Instagram que levou mãe a acusar Meta de não colaborar com investigações

Sua mãe, Ros Dowey, disse à BBC News na quarta-feira (5/6) que a Meta ainda não havia fornecido as informações sobre a conta do filho, apesar de uma solicitação feita pela Polícia da Escócia e de uma ordem judicial.

Murray Dowey, de Dunblane, tinha 16 anos quando morreu em dezembro do ano passado.

O caso de um adolescente escocês que se suicidou após ser vítima de uma gangue de "sextorsão" — chantagem que ameaça divulgar imagens íntimas — no Instagram vem provocando uma disputa entre a Meta, dona da rede social, e a família da vítima, que acusa a empresa de dificultar as investigações.

Após a declaração, a Meta, que também é dona do Facebook e do WhatsApp, afirmou em um comunicado nesta quinta-feira (6/6) ter entregue à polícia os dados relativos a Dowey.

A empresa disse que cooperou com as autoridades e respondeu a todas as solicitações de dados.

A Meta havia dito anteriormente que seus pensamentos estavam com a família. e que estava colaborando com as autoridades competentes.