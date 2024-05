Policial agride mulher suspeita de espancar a própria filha de 11 anos de idade

A agressão foi motivada após a PM ver hematomas nos braços e pernas da criança, que, de acordo com denúncias encaminhadas via WhatsApp, estava sendo amparada por vizinhos.

"Tão preocupado com a saúde dela agora, é? Porque ninguém vem perguntar como que tá se passando a minha vida aqui na minha casa. Aí na hora que eu faço ‘uma negócia’ desse com a minha filha, aí vem vizinho, papagaio, periquito, para ajudar. Não se preocupe”, argumentou.

Moradores que prestaram assistência à criança acionaram a Polícia Militar e o Conselho Tutelar de Vitória de Santo Antão. A mãe, antes de acompanhar a criança ao hospital, foi filmada discutindo com a vizinhança por conta da intervenção do grupo.

A Polícia Militar emitiu um comunicado à imprensa, afirmando que “abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da abordagem policial e tomar as providências necessárias”.

"A criança tem mais dois irmãos e eles tinham começado a brigar por conta de um jogo de videogame. Ela foi apartar essa briga, foi separar os irmãos e a mãe queria dormir. Ela se acordou, se alterou e já foi batendo nela”, relatou a conselheira.



O Conselho foi acionado por volta das 15h30 e permaneceu no local até às 23h, horário em que a menina foi entregue em segurança fora da cidade.

“A criança estava cheia de hematomas, um pouco debilitada, com dificuldade para andar, com luxações no braço. Ela foi avaliada pelo ortopedista e pelo pediatra da unidade de emergência. Logo depois, ela recebeu alta e ficou sob a responsabilidade do Conselho Tutelar”, relatou.