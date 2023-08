Memórias do Medo desafia os limites entre o real e o imaginário

Descubra curiosidades sobre o novo filme do O POVO+ e conheça os bastidores por trás da obra

Lançado em julho de 2023, "Memórias do Medo" é um filme diferente daqueles que você costuma assistir. É terror, mas com pessoas reais. Inspirado em fatos reais? Gravado com personagens reais, não-atores interpretando eles mesmos.

Então, seria como um documentário? Não. É uma ficção! Brinca com as possibilidades que permeiam o nosso imaginário.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine