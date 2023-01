Colégio dos Bombeiros é o 1º do País em número de convocados para nova fase das olimpíadas de astronomia

Com oito alunos, o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, em Fortaleza, foi a instituição pública do país com a maior quantidade de selecionados.

Quase 2 milhões de alunos de todo o país participaram da Olimpíada Brasileira de Astronomia deste ano. Com 8 alunos dentre os 300 convocados para fase presencial, o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, de Fortaleza, foi a instituição pública do país com a maior quantidade de selecionados. Passada a fase online, agora o desafio para os cearenses selecionados é ainda maior.

Durante o processo seletivo, o nível de dificuldade aumenta significativamente, com questões que exigem elevado conhecimento em física e matemática, além de domínio na área da astronomia observacional.

A fase presencial conta com questões envolvendo astrofísica, além de provas de planetário e de observação real do céu. A preparação é intensa, por meio de aulas práticas e teóricas que fazem parte das atividades do Clube de Astronomia do CMCB, chamado de AstroRQ.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O desempenho nessas etapas vai definir quais alunos representarão o Brasil nas edições de 2023 da Olimpíada Internacional de Astronomia (IOAA) e da Olimpíada Latinoamericana de Astronomia (OLAA).

Com a chamada para a fase presencial divulgada em dezembro, os estudantes da instituição cearense tem aproximadamente dois meses de preparação para as seletivas internacionais, que ocorrerão no mês de março.

Tags