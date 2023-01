Vídeo de animal translúcido viraliza e gera curiosidade nas redes sociais

O vídeo de um animal marítimo está despertando a curiosidade de diversos internautas pelo mundo. Isso porque o bicho é quase inteiramente transparente com algumas poucas manchas laranjas. Apesar do registro ter sido feito em 2017, foi republicado novamente na semana passada e já passa de 12 milhões de visualizações.

O animal capturado pelas lentes do pesquisador de oceano Alejandro Damian-Serrano é da espécie Hyperiid amphipods, parente das ‘pulgas-de-areia’ e dos camarões.

A conta responsável pela publicação do vídeo foi identificada como @Rainmaker1973. A legenda informa: “Cystisoma é um crustáceo que vive entre 600-1000 metros de profundidade no oceano. Seu corpo é totalmente transparente: apenas seus olhos são pigmentados. Ele tem uma bolsa incubadora cheia de ovos laranja”.

Cystisoma is a crustacean that lives between 600-1000 m deep in the ocean. Its body is totally transparent: only its eyes are pigmented. This one has a brooding pouch full of orange eggs



