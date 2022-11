Lacombe é demitido da RedeTV após dois anos na emissora

O jornalista Luís Ernesto Lacombe foi demitido nessa sexta-feira, 11, da RedeTV. A informação é do colunista Ricardo Feltrin, do portal UOL.

De acordo com Feltrin, ele ainda cumprirá a programação desta semana, mas deve deixar a emissora pelos próximos dias.

Conhecido pelos embates políticos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, Lacombe estreou na RedeTV em 2020, com o programa "Opinião no Ar", que saiu da grade, após baixa audiência.

Depois, apresentou o semanal "Agora é Com Lacombe”, que também não caiu na adesão do público. Além disso, era um dos âncoras do telejornal "RedeTV News" ao lado do vice-presidente da emissora, Marcelo de Carvalho.

Ainda segundo a coluna do UOL, Lacombe reclamava constantemente da “estrutura” da emissora. Ele deve ser substituído por Amanda Klein, com programa no mesmo horário.

Em 2017, o jornalista deixou a Rede Globo, após 20 anos.

