Clube O POVO+ oferece descontos e benefícios em aluguel de veículos e restaurantes

Neste feriado da Semana Santa, muitas vezes, famílias e amigos ficam na dúvida entre viajar ou aproveitar a folga para descansar e curtir em casa. Escolhendo qualquer uma das opções, como assinante do OPOVO+ você tem acesso gratuito ao Clube O POVO+ e recebe descontos em compras e serviços sem nenhum custo adicional.

Plataforma de vantagens para assinantes do O POVO+, o Clube oferece descontos e benefícios exclusivos de até 60% em serviços de saúde, alimentação, educação, produtos e lojas online em vários estabelecimentos que prezam pela agilidade, bom atendimento e preço justo.



Para quem escolheu viajar, é possível alugar um carro com ar-condicionado, câmbio automático e sete lugares na Movida com 10% de desconto, parceira do Clube O POVO+. Fundada em 2006 em São Paulo, a locadora conta com 268 pontos de atendimento e mais de 168 mil veículos. Em Fortaleza, o agendamento pode ser feito pelo site e a retirada ocorre no Aeroporto Pinto Martins e na avenida Monsenhor Tabosa, 1160.

Se a escolha foi ficar em casa, no Clube O POVO+ você pode aproveitar e pedir um jantar em um de nossos parceiros para aproveitar com os amigos. A pizzaria do Cabeça Prime é uma das melhores opções na Cidade e oferece 10% de desconto em todo o cardápio. Com sedes na Parquelândia e no bairro Vila Ellery, a pizzaria dos proprietários Jadna e Marcos tem como prioridade prezar pelo bom atendimento.

Interessado em conhecer um pouco mais da culinária chinesa? O China in Box está no Clube O POVO+ e oferece 15% de desconto em compras acima de R$30,00 no aplicativo e site da rede. Inaugurada em 1992 pelo empresário paulistano Robinson Shiba, a rede foi vendida ao Grupo Trigo, criando a maior companhia de comida asiática do País. Atualmente possui 143 restaurantes.

Aos amantes do sushi, a Gendai é destaque pela agilidade no atendimento, preços acessíveis e qualidade nos alimentos. Fundada em 1992 no shopping Morumbi, em São Paulo, a Gendai é parceira do Clube O POVO+, com 15% de desconto em compras acima de R$30,00 no site e aplicativo.

A Rappi, um dos maiores aplicativos de delivery da América Latina, também é parceira do Clube O POVO+ e oferece um mês de frete grátis em todos os pedidos. Com sede em Bogotá, na Colômbia, a startup conta com mais de 26 mil colaboradores.



