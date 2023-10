Medo de praia

Eu não gosto de ir à praia. E sinto um alívio enorme ao fazer essa confissão. Detesto a sensação de areia e água por todos os lados. É agonizante. Tenho medo de ser engolida pela imensidão que é uma praia. São ondas salgadas indo e voltando. Sempre penso que aquele mar todo vai acabar me tragando para alguma imensidão escura. Por isso, não fecho os olhos se estiver na praia.

Sei exatamente em qual ponto começou o medo. Quando criança, apesar de morar em uma cidade com litoral privilegiado, o passeio era muito dificultoso. Faltava tempo, faltava dinheiro. Sempre que meus pais faziam menção à ideia de realizar o programa, o coração dava pulos sobressaltados. Começava a me imaginar no mar, fazendo castelos de areia… Como criança ansiosa e perguntadeira que era, iniciava o festival de questionamentos: quando vamos? Vai ter picolé? É hoje? Pode ser amanhã? É agora?

Mamãe ficava irritada com a repetição. Brava, muito brava. E eu acabei criando uma severa resistência a qualquer ida à beira do mar. Cascavel, município do Litoral Leste onde passei a infância e resido atualmente, conta com cinco praias que merecem reconhecimento internacional: Balbino, Barra Nova, Barra Velha, Águas Belas e Caponga. Mesmo assim, não tem jeito. O ranço é mais forte do que os encantos naturais.