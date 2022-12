Renato Aragão posta vídeo e tranquiliza os fãs: "Eu tô muito bem!"

Após susto, Renato Aragão tranquiliza os fãs com vídeo no Instagram

Após ser internado às pressas devido um Acidente Isquêmico Transitório (AIT), Renato Aragão apresenta melhoras e passa bem. “Galera, eu tô bem, não precisa se preocupar. Eu estou muito bem!”, declarou o humorista em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

O ator e humorista Renato Aragão, de 87 anos, foi internado na tarde desta quarta-feira, 7, no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por Lilian Aragão, esposa do artista, ao colunista Lucas Pasin, do Uol.

Segundo o portal, Lilian afirmou, em nota, que o socorro ao marido se deu após ele sofrer um AIT (Acidente Isquêmico Transitório). Ainda de acordo com a celebridade, Renato está sob vigilância neurológica.

“Renato teve um AIT e está no hospital para vigilância neurológica. Ele ficou zonzo e viemos para o hospital. Pensamos que fosse labirintite. Ele está bem e estamos cuidando com muito carinho. O médico responsável por seu tratamento é o Dr. Paulo Niemeyer”, informou Lilian Aragão.

Lilian confirmou que Renato não precisou ficar na UTI. O cearense apresentou melhoras logo após os primeiros atendimentos e está em observação.



