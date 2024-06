Fórum vai discutir saúde no trabalho no dia 5 de julho

No evento, a psiquiatra e escritora Ana Beatriz Barbosa vai ministrar a palestra magna, que tem como tema O Poder da Saúde Mental. Crédito: Divulgação.

O ambiente corporativo e suas relações com a qualidade de vida e saúde mental é tema da terceira edição do Fórum de Saúde no Trabalho, promovido pelo Sistema Fecomércio Ceará por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc). O evento está programado para acontecer no dia 05 de julho, no Teatro RioMar Fortaleza, e foca em discussões que contribuam para o protagonismo do cuidado em saúde. Na ocasião, a psiquiatra e escritora Ana Beatriz Barbosa vai ministrar a palestra magna, com o tema O Poder da Saúde Mental. Referência nacional em saúde mental, Ana Beatriz Barbosa é também autora de best-seller com mais de 2,5 milhões de livros vendidos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em sua terceira edição, o Fórum de Saúde no Trabalho do Sistema Fecomércio propõe discutir amplamente e com cientificidade os fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e comportamentais envolvidos na promoção da saúde e do bem-estar, bem como as consequências e implicações nas relações e nos modelos de trabalho, o desempenho das empresas do comércio de bens, serviços e turismo e os impactos na economia.



Palestras e painel

O Fórum conta com as seguintes palestras e palestrantes: Palestra online “Emoções e Autoconhecimento”

Palestrante: Oscar Motomura, fundador e principal executivo do Grupo Amana-Key Palestra “A ciência da Felicidade”

Palestrante: Luiz Gaziri, consultor corporativo, especialista em Liderança pela London Business School (Inglaterra) e que teve trabalhos de destaque na CNN, Globo, revistas Exame e Veja; Palestra “Lidando com as emoções: Como manter a saúde mental num mundo tão estressante”

Palestrante: Daniel Barros, psiquiatra, professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Daniel foi consultor do programa Bem Estar, colunista do jornal O Estado de São Paulo e atualmente é colunista e apresentador da Band News FM. Já o painel “Qualidade de vida no trabalho: Olhares para a saúde do trabalhador” reúne:



Daniel Cady , nutricionista e incentivador da vida saudável;

, nutricionista e incentivador da vida saudável; Camila Hirsch , empresária, treinadora, formada em Esporte pela USP com pós-graduação em fisiologia do exercício pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp);

, empresária, treinadora, formada em Esporte pela USP com pós-graduação em fisiologia do exercício pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); Marcos Mendanha, médico, diretor e professor da Faculdade CENBRAP, onde realiza e coordena estudos, cursos e eventos sobre Psiquiatria e saúde mental do trabalhador há mais de 10 anos.

Sobre os palestrantes

Ana Beatriz Barbosa

Médica graduada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), com residência em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), realizou curso de Avaliação e Tratamento em Psiquiatria no Departamento de Psiquiatria da University of Chicago Hospitals, sob a supervisão do Dr. Elliot Gershon e Dra. Deborah Spitz. É membro da Academia de Ciências de New York, professora Honoris Causa pela UniFMU (SP). Além disso, ministra cursos sobre vários temas do comportamento humano, é host do podcast PodPeople e consultora do Programa Mais Você (Rede Globo), desde 2009. Também é autora da cartilha Anti bullying do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), direcionada aos profissionais da educação. Daniel Cady

É Referência não só como nutricionista, mas como grande incentivador de hábitos saudáveis, acreditando no equilíbrio entre alimentação e bem-estar e na maneira de se alimentar como estilo de vida. Em suas palestras busca influenciar o público de forma gentil e positiva para a busca da consciência alimentar e corporal. Para o especialista, a saúde é um conceito integral composto por três pilares: corpo, mente e ambiente. Camila Hirsch

É treinadora, esportista, empresária, empreendedora social, palestrante, consultora de vida ativa. Formada em Esporte pela USP, tem pós-graduação em fisiologia do exercício pela Unifesp. Comanda o MCH - Movimento Camila Hirsch, com os projetos de treinamento à distância de fortalecimento, caminhada e corrida. Apresenta o programa de rádio BandNews Em Forma há 13 anos. Em 2022 esse programa foi finalista do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem estar Marcos Mendanha

Médico, diretor e professor da Faculdade CENBRAP, onde realiza e coordena estudos, cursos e eventos sobre Psiquiatria e saúde mental do trabalhador há mais de 10 anos. É especialista em Medicina do Trabalho e Medicina Legal e Perícia Médica. Advogado especialista em Direito do Trabalho; pós-graduado em Filosofia; e professor convidado da pós-graduação em Medicina do Trabalho, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP). Daniel Barros

É professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Doutor em Ciências e bacharel em Filosofia pela USP. Foi consultor do programa bem estar e colunista do jornal “O Estado de São Paulo”, é colunista da Band News FM. Oscar Motomura

É o fundador e principal executivo do Grupo Amana-Key, uma das organizações mais especializadas do mundo na área de gestão, estratégia e liderança de organizações privadas, públicas e da sociedade civil. Mais de cem experts internacionais, sempre os melhores do mundo em seus campos, foram convidados de Motomura nas últimas décadas, nos eventos internacionais organizados pela Amana-Key.







Programação

13h – Credenciamento

13h30 - Palestra - “Lidando com as emoções: Como manter a saúde mental num mundo tão estressante”, com Daniel Barros

14h30 às 17h – Painel - “Qualidade de vida no trabalho: Olhares para a saúde do trabalhador”, com Daniel Cady, Camila Hirsch e Marcos Mendanha

17h30 - Palestra On-line - “Emoções e Autoconhecimento”, com Oscar Motomura

18h30 – Palestra - “A ciência da Felicidade”, com Luiz Gaziri

19h30 - Palestra Magna - “O poder da saúde mental”, com Ana Beatriz Barbosa Silva