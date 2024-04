Mulheres ganham 13,4% menos que os homens no Ceará, aponta MTE

EM 4 DE JULHO de 2023 foi publicada a Lei 14.611, que regulamenta a igualdade salarial entre pessoas que exercem a mesma função Crédito: Samuel Setubal

O levantamento com base na Lei nº 14.611, sancionada em julho do ano passado, também chamada de Lei de Igualdade Salarial, foi realizado pelos ministérios do Trabalho e Emprego (MTE) e das Mulheres, com informações de 49.587 estabelecimentos com 100 ou mais pessoas empregadas. As menores diferenças salariais entre homens e mulheres foram encontradas nos estados do Piauí e de Sergipe, onde elas recebem 6,3% e 7,1% menos que eles, respectivamente. As remunerações médias das mulheres nessas unidades federativas são maiores que as encontradas no Ceará, sendo de R$ 2.845,85 e R$ 2.975,77, respectivamente. Ainda conforme o relatório, apenas 32,6% das empresas brasileiras adotam algum tipo de política de incentivo à contratação de mulheres. Um número um pouco maior, 38,3%, adota alguma política para promover mulheres a cargos de gerência ou direção. Além disso, a desigualdade salarial, por gênero, aumenta a depender de outros critérios, tais como o cargo ocupacional e a cor ou raça da pessoa.