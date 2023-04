Tesla bate recorde de veículos vendidos no 1º trimestre após cortar preços

Resultado também superou as entregas do quarto trimestre de 2022 em cerca de 4%

A Tesla registrou número recorde de veículos vendidos nos primeiros três meses deste ano, quando a companhia cortou preços para apoiar a demanda em um mercado automobilístico que perde fôlego. A fabricante de veículos elétricos de Elon Musk informou no domingo que entregou 422.875 veículos a clientes pelo mundo no primeiro trimestre, alta de 36% na comparação anual.

O resultado também superou as entregas do quarto trimestre de 2022 em cerca de 4%, mas ficou abaixo da previsão de cerca de 432 mil dos analistas consultados pela FactSet.

A mais valiosa montadora do mundo tem enfrentado um quadro volátil. Em 2022, a ação da Tesla atingiu seu pior desempenho anual, em queda de 65%, antes de recuperar parte dessas perdas em 2023.

A Tesla tem mais espaço que a maioria das montadoras para mexer em seus preços, graças a margens operacionais comparativamente elevadas - de 16,8% no ano passado, por exemplo - e a uma reserva em dinheiro robusta. Por outro lado, ela não lança um novo veículo de passageiros no mercado há três anos, um intervalo longo para os padrões do setor. Fonte: Dow Jones Newswires.

