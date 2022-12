TCU determina mudanças em edital de concessão do Parque Nacional de Jericoacoara

Corte propôs retirar do projeto a pavimentação com asfalto, orçada em R$ 10 milhões

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que sejam feitas mudanças no edital da concessão do Parque Nacional de Jericoacoara (PNJ), no Ceará.



A decisão foi tomada após análise da documentação do processo licitatório, sob responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que envolve a prestação serviços de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos do parque e inclui o custeio de ações de conservação, proteção e gestão da unidade.

A Corte propôs retirar do projeto a pavimentação com asfalto, orçada em R$ 10 milhões, que estaria expressamente proibida no caderno de encargos, anexo à minuta do edital de licitação, conforme os auditores responsáveis pela fiscalização.



