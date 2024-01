Governo do Ceará anuncia construção de 1002 quadras de areia

O Governo do Ceará anunciou a construção de 1002 quadras de areia no Estado, sendo duas por arena a ser edificada. O projeto, que está em fase de licitação, contará com um investimento de aproximadamente R$ 55 milhões. As obras serão realizadas pela Superintendência de Obras Públicas (SOP), responsável por elaborar a iniciativa. Após a fase de licitação, as construtoras serão definidas.

As 501 instalações terão 552 metros quadrados, com duas quadras de areia (23 metros de comprimento e 11 metros de largura) em cada uma. Os locais apresentarão kit de redes, colchão de areia higienizada, postes de iluminação de eucalipto e tela de proteção. O projeto possui, como base, o sucesso das areninhas - desde 2017, já são 339 em Fortaleza e no interior.

“A dinâmica da sociedade muda. Eu sou do tempo que teve uma febre de vôlei. Depois, de basquete. E, agora, as pessoas estão jogando muito beach tennis. É muito importante que os equipamentos que a gente for construir se adaptem ao que as pessoas estão querendo praticar. Então, neste momento, a gente tem tido uma demanda muito grande de ampliação das areninhas e de construção de quadra de beach tennis”, afirmou Elmano de Freitas.