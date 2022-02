Cearense Michel Macedo segue com Covid-19 e está fora da 1ª prova nas Olimpíadas de Inverno

O cearense Michel Macedo, do esqui alpino, não disputa a primeira prova nos Jogos Olímpicos de Inverno. Após testar positivo para a Covid-19 na última terça-feira, 8, o atleta não apresentou dois testes negativos. Com isso, ele não poderá competir na prova de slalom gigante, que acontece neste sábado, 12.

Michel Macedo está inscrito em outra prova de slalom, que será disputada na quarta-feira, 16. Conforme nota oficial do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a participação do atleta na competição depende do cumprimento do protocolo exigido pelo Comitê Organizador Pequim 2022.

O cearense tem mais dois dias para apresentar dois testes negativos em um período de 24 horas. Caso não apresente, ele estará fora das Olimpíadas.

Este é o segundo caso de Covid-19 na equipe brasileira que disputará as Olimpíadas de Inverno. No final de janeiro, Erick Vianna, do bobsled, foi diagnosticado com a doença, mas já cumpriu as medidas de segurança e está apto para participar da competição.

Michel Macedo tem 23 anos e nasceu em Fortaleza. Aos três anos se mudou com a família para Portland, nos Estados Unidos. Lá, começou a esquiar nas montanhas e disputar campeonatos. Esta é a segunda Olimpíada do atleta, que disputou os jogos de 2018 em PyeongChang, quando tinha apenas 19 anos.



