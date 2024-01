Guilherme deixa o Fortaleza e acerta com o Santos para a próxima temporada

Em 2023, o ofensivo foi emprestado ao Leão do Pici e se tornou uma peça importante no elenco comandado por Vojvoda, sobretudo na Sul-Americana

Titular do Fortaleza no segundo semestre de 2023, Guilherme não seguirá no clube cearense e será jogador do Santos na próxima temporada. A diretoria do Peixe acertou na noite desta quinta-feira, 28, a contratação do atacante em negociação com o Grêmio. A informação do acordo foi divulgada inicialmente pela jornalista Gabriela Arantes, do UOL e confirmada pelo Esportes O POVO.

Em 2023, o ofensivo foi emprestado ao Leão do Pici e se tornou uma peça importante no elenco comandado por Vojvoda, sobretudo na Sul-Americana, da qual foi vice-campeão. Ao todo, foram 52 partidas disputadas pelo Tricolor, nas quais marcou dez tentos e contribuiu com seis assistências.

Com o acerto, o Santos efetuou a compra de 60% dos direitos do atleta por R$ 4,8 milhões. O vínculo será válido por três temporadas e o Grêmio manterá 20% dos direitos. Guilherme ainda ficará com os 20% restantes.