Floresta perde para o Atlético-BA e está eliminado da Copa do Nordeste

O Floresta foi derrotado por 2 a 1 pelo Atlético-BA neste domingo, 6, no Estádio Domingão, em Horizonte. Com o resultado, o Verdão da Vila ainda possuía chances matemáticas de classificação. No entanto, com a vitória do Náutico-PE por 2 a 0 diante do Sergipe-SE, o time cearense cearense está eliminado da competição.

O gol do Floresta foi marcado pelo atacante Paulo Vyctor no fim do primeiro tempo. Já os tentos da equipe baiana foram anotados pelo centroavante Rael, na etapa inicial, e Reninha, já no segundo tempo.

O Lobo da Vila ocupa a última colocação do grupo B da competição com 7 pontos. Para continuar com chances de classificação, a equipe teria de ultrapassar Altos-PI (9 pontos), Náutico (8 pontos) e Sousa-PB (7 pontos) na tabela. Além disso, precisaria tirar 11 gols de saldo para alcançar o Bahia, o 4º colocado com 10 pontos.

O Floresta agora volta a campo no dia 19, um sábado, fora de casa, na última rodada da fase de grupos do Nordestão diante do Sport-PE, às 17h45, na Ilha do Retiro. Já o Atlético-BA enfrenta o CRB-AL na próxima quinta-feira, 10, às 20 horas, em jogo atrasado da segunda rodada do certame regional. O time baiano ocupa a 5ª colocação do grupo A com 7 pontos.

O jogo

Em um primeiro tempo movimentado, o Floresta iniciou a partida no campo ofensivo. Mas, foi o Atlético-BA que abriu o placar. Aos 19 minutos da etapa inicial, Rael cabeceou para fazer 1 a 0 para o time visitante. Após cobrança de escanteio, o goleiro Marcão fez bela defesa, entretanto, a defesa do Floresta falhou e o camisa do 9 do Atlético de Alagoinhas balançou as redes.

Depois de sair atrás no placar, o Lobo da Vila Manoel Sátiro pressionou a meta adversário e obrigou o goleiro John a fazer boas defesas. Aos 21 do primeiro tempo, Igor chutou em direção ao gol e o arqueiro do Carcará defendeu.

No fim da etapa inicial, Paulo Vyctor empatou o duelo. Aos 45 minutos, o jogador chutou no canto, sem chances para o goleiro adversário, e marcou um golaço para o Floresta.

O segundo tempo começou com as duas equipes cautelosas. Aos 32 minutos, Dudu cometeu pênalti e Reninha marcou o segundo gol do Atlético-BA. Durante a comemoração, o atleta do Carcará recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O Floresta ainda foi para o ataque e teve boas chances de empatar a partida, mas não conseguiu ultrapassar a defesa adversária.



