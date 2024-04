Visto EUA: 8 dicas para tirar o visto estadunidense

Dica 4

Informe-se sobre os documentos necessários

É necessário preencher formulário online Crédito: Freepik

Cada caso é um caso. É difícil informar quais documentos são necessários para conseguir um visto dos EUA. Para visitantes (não imigrantes), você precisará de pelo menos:

Passaporte com validade de pelo menos seis meses a mais do que o seu período de estadia nos EUA; confirmação de preenchimento do Formulário DS-160, a Aplicação para Visto de Não Imigrante; recibo do pagamento da taxa por aplicação (se exigido); e uma foto sua, que será anexada no formulário DS-160.

Veja mais detalhes: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html