Fique no clima do Carnaval com essas 6 dicas

Dica 1

Que tal ouvir os hits de Carnavais passados?

Procure playlists com hits de Carnavais passados e dance muito Crédito: FERNANDA BARROS

Um bom hit de Carnaval nunca envelhece. Ouvir os mais marcantes pode acender a chama da folia e preparar terreno para a festa de 2024. Vale também procurar na internet as músicas do momento para aprender as letras e cantar até cansar no meio da muvuca.



Ouça os hits do Carnaval brasileiro dos anos 2000 aos 2020 nesta playlist do Spotify.