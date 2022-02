Porco "passeia" de moto em Belém, viraliza na web e ganha consulta veterinária

A foto de um porco pegando carona numa motocicleta em Franco, no centro de Belém, no Pará, viralizou nas redes sociais. O animal estava sendo transportado por um casal, que são seus tutores, e de tanto repercutir na internet, o porquinho - que estava com a saúde debilitada - ganhou uma consulta gratis no veterinário.

Tallissa Silva, de 26 anos, contou em entrevista ao portal G1 de Belém, que quando foi fotografada "passeando" com seu pet, chamado de Lula, estava - na verdade - levando-o ao veterinário. "Ele não estava bem, está entalado e ainda não conseguimos tratamento adequado pelo fato de ser um valor muito alto, e não temos como pagar", afirmou a estudante.

A imagem publicada em um perfil no Instagram com a legenda "Coisas que só se 'vê' em Belém" teve muita repercussão, viralizando Brasil afora. Então, Tallissa resolveu utilizar a visibilidade que teve para pedir ajuda aos seguidores, objetivando angariar fundos para o tratamento de Lula.

E na tarde desta quinta-feira, 27, o objetivo foi realizado. Por meio de publicação em seu perfil no Instagram, a tutora informou que o porquinho foi diagnosticado com pneumonia e realizou exames na clínica. "Não tenho palavras para agradecer o que vocês fizeram por ele. Muito obrigado", comemorou.

Tallissa prometeu manter seus seguidores informados sobre o quadro de saúde de Lula. Ela cria um casal de porcos em casa e compartilha o dia a dia dos animais nas redes sociais.







