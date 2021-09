A gasolina já não é mais o único combustível que ultrapassou a marca dos R$ 6 no Ceará. Agora até o litro do etanol, que antes era uma alternativa mais econômica, já é encontrado em postos cearenses por até R$ 6,30. Os dados são da mais recente pesquisa de preços da Agência Nacional de Petróleo (ANP), divulgada nesta terça-feira, 14.

O levantamento feito em 194 postos de combustíveis do Estado, entre os dias 5 e 11 deste mês, mostra que o preço médio do etanol está em R$ 5,47. São três centavos a mais do que a média da semana imediatamente anterior.

A mínima se manteve estável no período em R$ 4,34. Porém, o preço máximo para o produto no Estado deu um salto de R$ 5,99 para R$ 6,30 em um intervalo de apenas sete dias. Alta de 5,17%.

Esse valor de R$ 6,30 foi o preço máximo do etanol encontrado nos postos em Crateús, que também tem um preço médio mais elevado que a média do Estado (R$ 5,79). Em Fortaleza, o litro do etanol tem preço médio de R$ 5,47, mas pode ser encontrado com valores entre R$ 5,17 e R$ 5,86.

Com essa disparada de preços do etanol nos postos do estado, a diferença entre a máxima do produto com a máxima da gasolina, que está em R$ 6,70, passou a ser de apenas R$ 0,40. Ou o equivalente a 94,2%. No comparativo da ANP da semana anterior, a diferença entre os dois tipos de combustíveis era de R$ 0,70 (89,2%).



Abastecer com etanol somente é mais vantajoso quando o valor for até 70% do preço da gasolina. Acima disso, para economizar, é melhor usar a gasolina. Isso ocorre porque apesar de ter um preço nominal menor, o carro precisa de mais etanol para rodar a mesma quantidade de quilômetros que faria com a gasolina.



Gasolina



Enquanto o preço do etanol segue em alta, o da gasolina deu uma leve trégua na semana encerrada no último dia 11. De acordo com levantamento da ANP, o preço médio da gasolina nos postos do estado foi de R$ 5,98. Um centavo a menos do que a média da semana imediatamente anterior.



Já o preço mínimo para o produto saiu de R$ 5,59, para R$ 5,57, enquanto a máxima baixou de R$ 6,71 para R$ 6,70 em um intervalo de tempo de sete dias.



Diesel

O diesel está com preço médio de R$ 4,91 no Ceará, mas pode ser encontrado com valores entre R$ R$ 4,66 e R$ 5,13, segundo balanço da ANP.

Na semana entre 29 de agosto e 4 de setembro, esses valores eram de R$ 4,83, na média, com R$ 4,63 de mínima e R$ 5,19 de máxima.



