Brasil conquista nove novas medalhas e bate recordes nas Paralimpíadas de Paris

Além de Yeltsin, Jerusa também faturou medalha de ouro no atletismo da Paralimpíada de Paris nesta terça-feira, 3. Crédito: Douglas Magno/CPB

O Brasil busca novas conquistas nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Após 11 medalhas conquistadas na última segunda, 2, o número foi quase igualado nesta terça, 3 de setembro, quando o Time Brasil somou nove novos ganhos ao quadro verde e amarelo. Veja os resultados mais importantes desta terça-feira, dia 3 de setembro. Atletismo O Brasil faturou mais medalhas nesta terça-feira. Um ouro com o sul-mato-grossense Yeltsin Jacques e um bronze com o paulista Júlio César Agripino, nos 1500m da classe T11 (deficiência visual). O país ainda comemorou a prata com a baiana Raissa Machado no lançamento de dardo da classe F56 (competem sentados) no período da manhã. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na parte da tarde, Jerusa Geber conquistou a medalha de ouro nos 100m T11 (deficiência visual). Na mesma prova, Lorena Spoladore levou o bronze. Nos 100m T13 (deficiência visual), Rayane Soares conquistou a medalha de prata.

Natação Depois das disputadas classificatórias pela manhã, Mariana Gesteira subiu ao pódio: ela levou o bronze nos 100m costas, da classe S9 (limitação físico-motora). Mayara Petzold também faturou o bronze, nos 50m borboleta S6, com a marca de 37s51. Tênis de mesa Bruna Alexandre conquistou mais uma medalha de bronze. A brasileira lutou muito, mas perdeu a semifinal da chave individual na classe WS10 feminina. Pelas oitavas de final, o Brasil avançou com a paranaense Danielle Rauen no individual, mas acabou eliminado com Jennyfer Parinos. Ambas participaram das disputas na classe WS9.