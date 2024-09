Paralimpíadas: Com recorde batido, Brasil conquista pódios de novas medalhas no atletismo

O Brasil conquistou um pódio de novas medalhas nas Paralimpíadas de Paris-2024 na tarde desta segunda-feira, 2 com o atletismo. No lançamento de disco F53, para atletas que competem em cadeira de rodas, Beth Gomes faturou o ouro. O ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) Vinícius Rodrigues ficou com o bronze nos 100 metros T63, sessão para atletas amputados de membros inferiores com próteses, enquanto o saltador Aser Almeida Ramos ficou com a prata do salto em distância T36, dedicada a atletas com paralisia cerebral.

A principal medalha somada por Beth no dia, que já havia contabilizado uma prata pela manhã, foi conquistada com um amplo domínio na prova final do lançamento de disco F53. Ela bateu o recorde paralímpico, com 17,37m, uma vantagem de 1,5m da prata, que ficou com a japonesa Keiko Onidani ao alcançar 15,78m. Obronze foi para a ucraniana Zoia Ovsii, com 14,17m.

Vinicius Rodrigues alcançou o bronze ao finalizar a prova final na terceira colocação com um tempo de 12s10. Ele desbancou o alemão Leon Schaefer, atual campeão mundial, que ficou em quarto lugar.