Brasil conquista duas medalhas de bronze no tênis de mesa paralímpico

O dia começou com medalhas para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris. Neste sábado, duas duplas brasileiras perderam na semifinal, mas garantiram o bronze.

Primeiro, Danielle Rauen e Bruna Alexandre, da classe WD20 feminino, foram derrotadas pela dupla australiana Qian Yang e Lina Lei por 3 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/9 e 12/10. No tênis de mesa paralímpico não existe disputa por terceiro lugar, e por isso as brasileiras garantiram a medalha de bronze.

Nas duplas masculina, Claudio Massad e Luiz Felipe Manara, da categoria MD18, foram superados pelos chineses Chaodong Liu e Yiqing Zhao por 3 a 1, com parciais de 11/5/, 11/4, 9/11 e 11/8.