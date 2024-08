Paris reacende a chama com a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos

Aviões fizeram espetáculos com as cores da bandeira francesa Crédito: Alessandra Cabral/CPB

Um mês após o início dos Jogos Olímpicos em Paris, a Cidade Luz recebeu milhares de atletas ontem, na cerimônia de abertura do Jogos Paralímpicos 2024, uma festa que destacou "todos os corpos". Desta vez em um dia ensolarado, o evento paralímpico, o primeiro da história na França, começou pontualmente às 15 horas (horário de Brasília) com um espetáculo idealizado pelo prestigiado diretor de teatro francês Thomas Jolly. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Bem-vindos ao país do amor... e da revolução", declarou o presidente do Comitê Organizador de Paris-2024, Tony Estanguet, ao anoitecer na Praça da Concórdia, onde um palco central em torno do famoso Obelisco de Luxor recebeu o show Paradoxe.

Durante o desfile, os quase 50 mil espectadores aplaudiram e cantaram os nomes dos países e dos atletas, que interagiam com muita simpatia com o público. "Esta noite começa a revolução paralímpica", afirmou Stanguet, uma ideia compartilhada pelo presidente do Comitê Paralímpico Internacional (CPI), o brasileiro Andrew Parsons, que, em seu discurso, comemorou "o evento esportivo mais transformador do mundo". Após as palavras de Stanguet e Parsons, o presidente da França, Emmanuel Macron, declarou oficialmente "abertos" os Jogos Paralímpicos de Paris.

Um dos porta-bandeiras do Brasil, o nadador mineiro Gabriel Araújo, 22, já terá prova hoje, mas celebrou a presença no evento de abertura. "Estou muito feliz e honrado. É um momento único e uma emoção muito grande. Meu treinador [Fábio Antunes] sempre pensa com antecedência. Sempre nos antecipamos às situações e já estava no meu planejamento participar da abertura, independentemente de nadar no dia seguinte ou não. E uma oportunidade como essa não tem como recusar. É um sonho estar vivendo tudo isso", disse Gabriel. A cerimônia de abertura Para cumprir este objetivo revolucionário, Thomas Jolly, que dirigiu a elogiada, mas também polêmica abertura dos Jogos Olímpicos, garantiu que o show iria valorizar "todos os corpos".

A Phryge, mascote oficial de Paris-2024, foi protagonista dos primeiros momentos da cerimônia, que começou com um vídeo do paranadador francês Théo Curin, subindo em um carro coberto de bonecos de pelúcia do simpático personagem. Após a chegada do veículo à praça, 140 bailarinos e 16 artistas com deficiência vestidos de azul, vermelho e branco fizeram uma potente apresentação para simbolizar uma sociedade que tenta ser mais inclusiva, mas que ainda precisa se esforçar mais. Com a presença do artista francês Christine and The Queens, que interpretou uma versão electropop do clássico de Edith Piaf "Non, je ne regrette rien", os dois grupos de bailarinos, sob as ordens do coreógrafo sueco Alexander Ekman, terminaram a atuação frente a frente, olhando-se nos olhos.

O espetáculo representou o que Jolly descreveu na segunda-feira como "sonhar acordado", no qual "artistas com e sem deficiência (...) criam uma espécie de novos jogos, simplesmente jogos, nem olímpicos nem paralímpicos". "É uma utopia pela qual devemos lutar", acrescentou. Após o desfile dos atletas, o palco na Praça da Concórdia seguiu recebendo diferentes atrações, como a emocionante interpretação da música "My Ability" do artista francês Lucky Love, que nasceu sem o braço esquerdo. A cada nova apresentação, os dois grupos de bailarinos, antes separados e diferenciados pelo figurino, foram se misturando para formar um só corpo artístico.

"Born To Be Alive" Enquanto o público aproveitava o show, a chama paralímpica continuava sua jornada, que começou no sábado, 24, na cidade de Stoke Mandeville, no Reino Unido, berço histórico dos Jogos Paralímpicos. Às 23h15min no horário de Paris (18h15min em Brasília), a tocha paralímpica chegou da Champs-Élysées à Praça da Concórdia. Lá, dezenas de pessoas que carregavam outras chamas interpretavam uma dança ao som de "Boléro", do compositor francês Maurice Ravel, e formaram o símbolo dos Jogos Paralímpicos, antes que a tocha seguisse rumo ao seu destino final.