Futebol de 5 brasileiro fatura o pentacampeonato na Tóquio 2020

Para celebrar uma das datas mais patrióticas do ano, a TV Brasil, a Rádio Nacional, a Agência Brasil, a Radioagência Nacional, a Rádio Mec, a Rede Nacional de Rádio e as redes sociais da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) apresentam conteúdos especiais para a cobertura do 7 de setembro e da Semana da Pátria, que começa no dia 5 e se estende até o dia 10 de setembro.

Domingo, na TV Brasil, começa a programação com a exibição do programa Brasil em Pauta (19h30). A edição da Semana da Pátria recebe o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno, para conversar sobre o que o Dia da Independência representa para os brasileiros, da proclamação em 1822 aos dias atuais.

Também no canal, dos dias 6 a 10 de setembro, os telejornais nacionais Repórter Brasil Tarde (12h15) e Repórter Brasil (19h) trazem, na Semana da Pátria, uma sequência de reportagens comemorativas dos 199 anos de Independência.

E no dia 7 de setembro, entre no clima verde e amarelo, logo cedo, a partir de 7h30, com o Repórter Nacional, da Rádio Nacional – exibido também na TV Brasil, no aplicativo Rádios EBC e no Youtube.

Em seguida, acompanhe o programa especial, das 8h às 11h, na TV Brasil, para marcar a data. Ao lado dos apresentadores Renata Corsini e Paulo Leite, o historiador e presidente da Biblioteca Nacional, Rafael Nogueira, convidado do programa, comenta o fato histórico e compartilha curiosidades sobre a data.

Ainda dentro do programa, a partir das 9h, os telespectadores e internautas acompanham ao vivo a cerimônia de hasteamento da Bandeira Nacional, no Palácio da Alvorada, com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e autoridades. O grande final da transmissão será com a tradicional apresentação da Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira (FAB), com câmeras exclusivas instaladas nas aeronaves para você voar alto com a TV Brasil. A equipe de repórteres da emissora narra os acontecimentos diretamente do local do evento, ao lado do público.

Nos dias 6, 8, 9 e 10 de setembro, A Voz do Brasil veicula conteúdo especial a partir das 19h.

A Agência Brasil faz a cobertura dos fatos nas ruas e divulga a programação nas principais capitais para o dia. Além de recordar, em uma linha do tempo com fotos, as comemorações da Independência ao longo dos anos, o portal de notícias traz a história da pintura Independência ou Morte, do artista brasileiro Pedro Américo. A Agência Brasil também destaca espaços históricos de São Paulo que remetem ao 7 de setembro.

A Rádio Nacional da Amazônia, a Nacional Alto Solimões e a Nacional do Rio de Janeiro entram em rede com a Rádio Nacional de Brasília e retransmitem trechos da cobertura da TV Brasil na manhã do dia 7 de setembro. A Rádio MEC veicula para Rio de Janeiro e Brasília, uma seleção única de obras de orquestras nacionais e compositores nacionais, como Heitor Villa Lobos, que homenageiam o Brasil.

As redes sociais estarão antenadas em tudo que os veículos da EBC transmitirem em tempo real. O público participa por meio da hashtag #TVBrasilno7 no Twitter, Facebook e Youtube da @TVBrasil, e @tvbrasilgov, além dos perfis @agenciabrasil e @RadioNacionalBR.

A Rede Nacional de Rádio transmitirá todo o conteúdo especial do 7 de setembro das Rádios EBC, via satélite, para milhares de emissoras de todo o país. Pelo site da Rede, as emissoras e o público em geral também podem acompanhar a programação em tempo real, além de baixar boletins e programas sobre a Independência do Brasil.

Confira alguns conteúdos produzidos como parte da programação comemorativa na TV Brasil:

• Esquadrilha da Fumaça – Equipe da Força Aérea Brasileira famosa por apresentar-se no dia 7 de setembro, apresenta para a equipe da EBC algumas de suas manobras durante treinamento em Pirassununga (SP). Os pilotos da Esquadrilha falam também sobre a carreira na FAB;

• Serra do Mar – Reportagem mostra o trajeto feito por Dom Pedro I quando subiu a Serra do Mar em direção a São Paulo para proclamar a Independência do Brasil;

• Estrada Caminhos do Mar – Nossos repórteres fazem um passeio recheado de história, belas paisagens e biodiversidade no caminho

• Arquitetura do Ipiranga – Conheça o bairro onde foi declarada a Independência do país, com casarões e palacetes que formam roteiro patrimonial da história da data;

• Brigada de Infantaria Paraquedista – como são o treinamento e a carreira dos militares que compõem a corporação;

• Os jornalistas da EBC relatam histórias sobre os nossos símbolos nacionais: a bandeira do Brasil, Hino da Independência e Hino Nacional;

• O 7 de setembro de 2020 – Você se lembra? Vamos recordar como foi a comemoração sem desfiles cívico-militares;

• Vídeo mostra de perto os veículos blindados usados pelas Forças Armadas, como o Guarani e o Mowag Piranha;

• Visitaremos com a TV Brasil os pontos turísticos em Santos (SP) onde nasceu e estão enterrados os restos mortais de José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da Independência.

O 7 de setembro será mais verde e amarelo com a EBC. #VemVer

