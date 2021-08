Paralimpíadas: brasileiro Yeltsin Jacques conquista ouro 5000m

O brasileiro Yeltsin Jacques conquistou a medalha de ouro nos 5000m do atletismo masculino T11, modalidade para cegos, nas Paralimpíadas de Tóquio. Depois de liderar quase toda a prova, ele foi ultrapassado pelo japonês Kanya Karasawa nos 400m finais, mas se recuperou, arrancou e assumiu novamente a ponta até a linha de chegada.

Yeltsin completou a prova com tempo de 15:13.62, batendo o recorde sul-americano e ficando a dois segundos do mundial. Com a medalha de prata, Karasawa cruzou a linha de chegada com 15:18:12. O bronze ficou com o também japonês Shinya Wada (15:21:03).

O brasileiro Julio Cesar Agripino dos Santos, que também participou da prova, terminou na sétima colocação. Foi a melhor marca dele na temporada.

