Esportes O POVO Paris 2024 ao vivo: o encerramento dos Jogos

Com o fim das Olimpíadas de Paris-2024, o programa Esportes O POVO Paris 2024 desta segunda, 12, fará um balanço geral dos Jogos. Na ocasião, o jornalista Fernando Graziani receberá no estúdio Lucas Mota, Editor de Esportes e colunista do O POVO, e terá a presença online de Marcelo Romano, colunista de esportes olímpicos do O POVO.

Além disso, o correspondente do O POVO em Paris, Victor Pereira, trará informações diretamente da Cidade da Luz. Quem também participará do programa desta segunda-feira, 12, é a repórter Iara Costa, que estava dedicada exclusivamente à cobertura dos Jogos neste período.



Assista ao vivo ao Esportes O POVO Paris 2024 desta segunda-feira, 12, a partir das 16 horas: