Tatiana Weston-Webb vence costa-riquenha e enfrenta americana na busca pelo ouro do surfe feminino

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

O surfe brasileiro tem uma representante na busca pelo ouro das Olimpíadas de Paris-2024. A brasileira Tatiana Weston-Webb venceu na noite desta segunda-feira, 5, a costa-riquenha Brisa Hennessy por 10.63 a 4.83 no mar de Teahupo'o, no Taiti.

Em uma onda com boas manobras, mas curta, a brasileira abriu a disputa com 5.33 de nota. Em seguida, Brisa Hennessy, em uma onda também curta, pontuou 4.83 em uma onda também curta. A disputa foi, no entanto, definida por uma interferência.

A costa-riquenha acabou por entrar na onda que era de prioridade da brasileira de Tatiana e, com isso, sofreu punição por interferência, o que a levou vai para a decisão final de classificação com apenas uma nota.