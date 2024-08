Medina perde para australiano e decide bronze contra peruano no surfe de Paris-2024

O brasileiro Gabriel Medina está na disputa pelo bronze do surfe masculino das Olimpíadas de Paris-2024 . O surfista do Time Brasil ficou com a classificação para a terceira medalha ao ser superado em 12.33 a 6.33 pelo australiano Jack Robinson em embate realizado em Teahupo'o, no Taiti.

O Brasil ainda disputa as semifinais do surfe dos Jogos Olímpicos com Tatiana Weston-Webb, que enfrenta a costa-riquenha Brisa Hennessy. A brasileira entra na água em busca da vaga às 19h18min. Antes disso, a outra finalista do embate feminino será definida no duelo entre a estadunidense Carolin Marks e a francesa Johanne Defay.