Brasileiros conhecem adversários nas oitavas do vôlei de praia masculino; veja duplas

Há expectativa de medalha para o Brasil nesta modalidade, principalmente com Evandro e Arthur, que lideraram o Grupo E com três vitória em três jogos

Com os grupos já definidos, foi divulgado o chaveamento da fase eliminatória do vôlei de praia masculino dos Jogos Olímpicos de Paris. As duplas brasileiras, portanto, conheceram seus adversários na próxima fase.

A dupla formada por André e George, que perdeu duas partidas na fase de grupos, se classificou à próxima fase sem precisar passar pela repescagem. Eles avançaram como um dos dois melhores terceiros colocados e, nas oitavas, vão enfrentar os alemães Ehlers e Wickler, líderes do Grupo C.

Já Evandro e Arthur, que encerraram a primeira fase com 100% de aproveitamento, medem forças contra a dupla da Holanda, Steven van de Velde e Immers, que ficaram no segundo lugar do Grupo B.