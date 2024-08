Brasil supera Sérvia na repescagem do judô por equipes e vai disputar medalha de bronze

A equipe derrotada no confronto entre França e Itália enfrentará o Brasil na luta pela medalha de bronze

A primeira judoca a pisar nos tatames da Arena Campo de Marte foi Ketleyn Quadros. Ela encarou Marica Perisic na categoria até 70 kg e levou a melhor. A brasileira começou a luta com um waza-ari e ainda conseguiu um lindo ippon para confirmar a vitória e abrir 1 a 0.

Em seguida, Rafael Macedo mediu forças com Nemanja Majdov, nos 90 kg. E aumentou a vantagem brasileira. Em um combate equilibrado, ele saiu vitorioso ao forçar três shidos (punições) ao sérvio no golden score. Medalhista de ouro em Paris, Beatriz Souza veio em seguida, mas foi derrotada rapidamente por Milica Zabic na categoria acima de 70 kg e perdeu sua primeira luta em Paris.

Rafael Silva foi o próximo a competir na disputa, contra Aleksandar Kukolj, na categoria acima de 90 kg. Baby levou a melhor em uma luta desgastante, depois de forçar três shidos ao adversário. Nos 57 kg, Rafaela Silva foi a última a disputar e venceu com facilidade, aplicando um waza-ari e finalizando com ippon sobre Milica Nikolic. Willian Lima sequer precisou lutar, pois a vitória brasileira já estava confirmada.

O time do Brasil de judô estreou na competição com vitória sobre Cazaquistão, mas perdeu da Alemanha nas quartas de final e foi para a repescagem. Os brasileiros, agora, aguardam as semifinais para conhecer seu adversário na briga pelo bronze.