Brasil enfrentará Itália na disputa pelo bronze nas equipes mistas do judô

Na disputas por equipes mistas do judô, o Brasil terá como adversária a Itália no confronto direto pela medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A luta no tatame da Arena Campo de Marte acontece às 11 horas deste sábado, 3.



Após ser derrotado para a Alemanha, o time brasileiro superou a Sérvia na repescagem por 4 a 1 e aguardava quem perderia na semifinal entre França e Itália.

A equipe italiana perdeu para os franceses, que esperam o confronto contra o Japão na final, marcado para às 12h24min deste sábado.