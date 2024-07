Remo ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir e programação

As categorias incluem: Skiff simples, Skiff duplo, Skiff duplo leve, Skiff quádruplo, Dois sem timoneiro, Quatro sem timoneiro, Oito com timoneiro.

O remo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 está acontecendo no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne. As competições acontecem até 3 de agosto, com 14 finais no total: sete para homens e sete para mulheres.

Os eventos começam com as baterias e eliminatórias, seguidas pelas repescagens, semifinais e, finalmente, as disputas pelas medalhas.

Programação do remo nas Olimpíadas 2024: onde assistir ao vivo?



A transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil acontece ao vivo por meio do site Olympics.com, na TV Globo e no canal fechado Sportv.

Para quem prefere assistir por meio de aparelhos móveis, também há transmissões em aplicativos de streaming como YouTube e Twitch, pelo canal Cazé TV; e na Globo Play para assinantes.