Willian Lima se classifica para final do judô e garante medalha em Paris

O judoca brasileiro Willian Lima se classificou para a final da categoria de até 66kg do judô neste domingo, 28. Com isso, garantiu medalha de ouro ou prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

As lutas estão sendo realizadas na Arena do Campo de Marte, na capital francesa. Com 13 atletas classificados, o Brasil tem representantes em 13 das 14 categorias dos Jogos. No total, são 372 competidores, sendo 186 homens e 186 mulheres.



As competições estão divididas entre 14 categorias de peso (sete para homens e sete para mulheres), além da disputa de equipes mistas.

Com uma trajetória de 14 edições de Jogos Olímpicos, a categoria feminina estreou em Seoul 1988. Entretanto, só em 1992, nos Jogos de Barcelona, passou a receber medalhas oficialmente.



O Japão lidera o ranking geral de medalhas da competição, com um total de 98. A França fica em segundo, com 57, e o Brasil ocupa a 10ª posição no ranking geral, com 24 conquistadas.