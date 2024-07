Judocas brasileiros são eliminados dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Michel Augusto e Natasha Ferria foram eliminados no primeiro dia de disputas no tatame na manhã deste sábado, 27

Michel Augusto começou sua jornada vencendo o costa-riquenho Sebastian Sanch por waz-ari. Na fase de chaveamento, porém, enfrentou o japonês Ryuju Nagayama, atual número seis do ranking mundial. A luta foi intensa e seguiu para o golden score, onde Michel recebeu duas punições, que resultaram em sua eliminação.

Na categoria feminina até 48 quilos, Natasha Ferreira enfrentou a japonesa Natsumi Tsunoda, quarta colocada no ranking mundial e tricampeã mundial, logo na sua estreia. Natasha foi derrotada em 45 segundos, após sofrer um waza-ari aos 29 segundos e ser imobilizada por uma chave de braço.

Com esta derrota, Natasha não conseguiu se classificar para a repescagem. Ocupando a 26ª posição no ranking mundial, ela enfrentou uma das favoritas ao ouro, que comprovou seu favoritismo com uma vitória rápida.

Com a eliminação de Michel Augusto e Natasha Ferreira, o judô brasileiro inicia sua participação em Paris 2024 sem medalhas neste primeiro dia de disputas. A competição segue, e outras categorias ainda têm a oportunidade de trazer medalhas para o Brasil.