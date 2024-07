Brasil x Hungria ao vivo no handebol das Olimpíadas: onde assistir

Após estreia nos Jogos Olímpicos de 2024, equipe do Brasil no handebol feminino enfrenta Hungria neste domingo, 28; confira onde assistir ao vivo e horário

As representantes brasileiras no handebol feminino estrearam vitoriosas contra a seleção espanhola nos Jogos Olímpicos 2024. Agora, o Brasil tem mais um adversário, a Hungria, com partida definida para este domingo, 28. Confira mais detalhes sobre a disputa, como assistir e horário ao final.

As Leoas, como a equipe brasileira é conhecida, fazem parte do Grupo B, que conta com a presença dos países Holanda (Países Baixos), Hungria, França e Angola. As quatro primeiras do grupo avançam.

O confronto terá transmissão ao vivo na Globoplay (streaming), Sportv (TV fechada) e na Cazé TV (YouTube e Twitch), além do portal oficial das Olimpíadas, com algumas restrições.