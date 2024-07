Ménage à trois e rainha decapitada nas Olimpíadas 2024? Entenda

Um trecho de beijos entre uma mulher e dois rapazes na Biblioteca Nacional da França virou assunto viral nas redes sociais após a cerimônia de abertura das Olimpíadas 2024. A gravação, apresentada nesta sexta-feira, 26, representava aspectos da cultura francesa.

A referência ao ménage à trois, relação sexual ou amorosa entre três pessoas, foi compartilhada pelos internautas ao indicar o final da cena do trisal, que se encerra com um dos parceiros sorrindo e fechando a porta do espaço. “Os conservadores tão enlouquecidos”, brincou um usuário do X (antigo Twitter).

Além do segmento, outros traços característicos da França foram apresentados na cerimônia, entre eles um coral de “cabeças” decapitadas da rainha Maria Antonieta e símbolos da Revolução Francesa.