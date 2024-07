Trio do atletismo consegue liminar para participar de cerimônia de abertura das Olimpíadas

Hygor Gabriel, Max Batista e Lívia Avancini também terão acesso à Vila Olímpica por credenciais, mas julgamento do caso dos atletas só irão ocorrer entre quinta-feira e domingo. No momento, eles estão fora dos Jogos Olímpicos por erro no protocolo de teste antidoping

A busca por participação nas Olimpíadas de Paris-2024 segue para o trio brasileiro do atletismo Hygor Gabriel, Max Batista e Lívia Avancini, do atletismo. Os atletas receberam nesta quarta-feira, 24, uma liminar para participar da cerimônia de abertura com o Time Brasil, que irá ocorrer nesta sexta-feira, 26, no Rio Sena, na França.

Eles também poderão retirar as credenciais de atletas e adentrar a Vila Olímpica, mas seguem sem a presença confirmada nos Jogos Olímpicos, apesar da classificação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entenda o caso

Os atletas Max Batista (marcha atlética), Hygor Gabriel (revezamento 4x100m) e Lívia Avancini (arremesso de peso) cumpriram todos os critérios para conquistar a vaga olímpica, mas ficaram de fora da listagem final dos convocados pela CBAt por não terem passado por, no mínimo, três testes antidoping com um intervalo de 21 dias entre cada exame.