Cinco delegações brasileiras chegam a Paris para os Jogos Olímpicos nesta segunda

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

A Vila Olímpica ganhou novos moradores brasileiros nesta segunda-feira, 22. De acordo com imagens divulgadas pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), as delegações de natação, vôlei masculino, rugby feminino, handebol feminino, tênis de mesa e judô pousaram em terras francesas para as Olimpíadas de Paris-2024. Confira imagens dos desembarques:

Vôlei Masculino

Atletas do vôlei masculino do Brasil na Vila Olímpica. Crédito: Marina Ziehe/COB Atletas do vôlei masculino do Brasil na Vila Olímpica. Crédito: Marina Ziehe/COB Atletas do vôlei masculino do Brasil na Vila Olímpica. Crédito: Marina Ziehe/COB

Natação