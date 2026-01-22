39ª Cerapió tem largada em Aracati e percorre cidades do Ceará e do Piauí

39ª edição da Cerapió largará de Aracati. / Crédito: Divulgação

A 39ª edição da Cerapió terá largada no dia 27, em Aracati, e, por mais um ano, levará pilotos e navegadores por uma rota repleta de belezas naturais entre o Ceará e o Piauí. O evento começa no próximo domingo, 25, quando os participantes se reúnem na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário para a abertura oficial da programação. Ao longo do percurso até a capital piauiense, onde chega na sexta-feira, 30, a competição passará por Canindé e Sobral. Já em território piauiense, a Cerapió fará paradas em Piracuruca e Piripiri antes de alcançar o destino final.

Além do caráter turístico e de aventura, o evento também abre o calendário do Campeonato Brasileiro de Rally de Regularidade e do Campeonato Brasileiro de Enduro. A prova contará com competidores nas modalidades de motos, carros 4x4, carros expedição, quadriciclos, UTVs e big-trails.

Para o CEO da organização do evento, a Radical Produção, Erlich Cordão, a escolha das cidades está diretamente ligada ao fomento do turismo local, impulsionado pelas belezas naturais de cada região por onde a prova passa. “Um dos propósitos da Cerapió é incentivar o turismo em locais pouco conhecidos e ainda pouco explorados pelos brasileiros. Queremos mostrar, a cada ano, os potenciais do Nordeste, proporcionar experiências reais no litoral e no sertão e expor um Brasil que muitos brasileiros ainda não conhecem”, destacou. A visão é compartilhada pelo secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, que celebrou a visibilidade proporcionada ao estado com a realização do evento.