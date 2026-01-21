Ceará Vôlei perde no tie-break, soma ponto e segue no G-5 da Superliga B

Partida entre Ceará Vôlei e Abel Moda Vôlei, no Ginásio Aécio de Borba / Crédito: Gabriel Silva/ Ceará SC

O Ceará Vôlei voltou a mostrar seu poder de reação, mas acabou superado pelo Abel Moda Vôlei por 3 sets a 2, nesta terça-feira, 20, pela Superliga B. A partida disputada no Ginásio Aécio de Borba teve parciais de 25/22, 25/19, 25/20, 29/27 e 16/18, refletindo o equilíbrio de um confronto decidido apenas no tie-break. Com o resultado, a equipe comandada por Raphael Dantas garantiu um ponto importante e chegou aos 16 na tabela, mantendo-se na briga direta pelas primeiras posições da competição. Após a rodada, o Ceará aparece na quinta posição da tabela, empatado em pontuação com adversários diretos, enquanto o Pinheiros lidera com 21 pontos.

Dentro de quadra, o Ceará começou melhor no primeiro set, explorando bem o saque, mas viu o time catarinense crescer no momento decisivo. No segundo período, o Abel Moda conseguiu impor seu ritmo a partir do sistema defensivo. A resposta alvinegra veio no terceiro set, com maior eficiência nos bloqueios e contra-ataques, reduzindo a vantagem.