Ceará Vôlei perde no tie-break, soma ponto e segue no G-5 da Superliga B

Ceará Vôlei perde no tie-break, soma ponto e segue no G-5 da Superliga BMesmo com boa atuação e reação ao longo da partida, a equipe alvinegra acabou derrotada pelo Abel Moda Vôlei
O Ceará Vôlei voltou a mostrar seu poder de reação, mas acabou superado pelo Abel Moda Vôlei por 3 sets a 2, nesta terça-feira, 20, pela Superliga B. A partida disputada no Ginásio Aécio de Borba teve parciais de 25/22, 25/19, 25/20, 29/27 e 16/18, refletindo o equilíbrio de um confronto decidido apenas no tie-break.
Com o resultado, a equipe comandada por Raphael Dantas garantiu um ponto importante e chegou aos 16 na tabela, mantendo-se na briga direta pelas primeiras posições da competição. Após a rodada, o Ceará aparece na quinta posição da tabela, empatado em pontuação com adversários diretos, enquanto o Pinheiros lidera com 21 pontos.
Dentro de quadra, o Ceará começou melhor no primeiro set, explorando bem o saque, mas viu o time catarinense crescer no momento decisivo. No segundo período, o Abel Moda conseguiu impor seu ritmo a partir do sistema defensivo. A resposta alvinegra veio no terceiro set, com maior eficiência nos bloqueios e contra-ataques, reduzindo a vantagem.
O quarto set foi marcado por forte equilíbrio e emoção até os pontos finais, quando o Ceará salvou match points e venceu por 29 a 27, levando a decisão para o tie-break. No set desempate, após bom início cearense, o Abel Moda aproveitou os detalhes e fechou o confronto por 18 a 16.
Agora a equipe alvinegra vira a chave para um novo desafio. O próximo confronto será na sexta-feira, 23, às 19h30min, contra o líder Pinheiros no Ginásio Henrique Villaboim, em São Pulo. A equipe paulista vem embalada após vencer o Flamengo fora de casa por 3 sets a 0, em busca de defender a liderança da tabela diante do Ceará.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente