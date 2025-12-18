São João do Jaguaribe supera Ipu e se torna tricampeão cearense de futsal

São João do Jaguaribe é tricmapeão cearense de futsal / Crédito: Reprodução/São João do Jaguaribe

O São João do Jaguaribe confirmou o título de tricampeão cearense das quadras após uma agitada final contra o Ipu no último domingo, 14. A decisão do Campeonato Cearense de Futsal foi disputada no Ginásio Júlio Irineu Costa, em São João do Jaguaribe, no Interior do Estado. Na disputa de ida da final, realizada em Ipu, o Verdão do Vale havia vencido por 4 a 2 e, na partida decisiva, entrou em quadra com a vantagem para garantir o título. No duelo de volta da decisão, mesmo atuando fora de casa, o Ipu venceu por 3 a 2 no tempo normal, levando a decisão para a prorrogação, que terminou sem gols.

Com a igualdade persistindo, o campeão foi definido nos pênaltis. Nas cobranças, o São João do Jaguaribe levou a melhor sobre o time da Serra da Ibiapaba e venceu por 4 a 3, assegurando o terceiro título consecutivo e se tornando a primeira equipe do interior cearense a alcançar o tricampeonato estadual no futsal adulto. Desde o início da competição, em 1956, apenas o Camocim havia se aproximado desse feito. Bicampeão em 2001 e 2002, o clube do litoral norte acabou ficando com o vice em 2003, ao perder a decisão para o Ceará. Comissão técnica do Verdão do Vale comemora título do Campeonato cearense de Futsal 2025 Crédito: Divulgação/São João do Jaguaribe Na campanha do título, o São João do Jaguaribe disputou 14 partidas, com nove vitórias, três empates e duas derrotas, além de 58 gols marcados e 32 sofridos. Ao longo da temporada, o clube também esteve presente em outras seis competições, reforçando a regularidade do projeto no futsal cearense.