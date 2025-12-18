São João do Jaguaribe supera Ipu e se torna tricampeão cearense de futsal

São João do Jaguaribe supera Ipu e se torna tricampeão cearense de futsalVerdão do Vale alcança feito inédito ao se tornar o primeiro tricampeão cearense de futsal do Interior
O São João do Jaguaribe confirmou o título de tricampeão cearense das quadras após uma agitada final contra o Ipu no último domingo, 14. A decisão do Campeonato Cearense de Futsal foi disputada no Ginásio Júlio Irineu Costa, em São João do Jaguaribe, no Interior do Estado.
Na disputa de ida da final, realizada em Ipu, o Verdão do Vale havia vencido por 4 a 2 e, na partida decisiva, entrou em quadra com a vantagem para garantir o título. No duelo de volta da decisão, mesmo atuando fora de casa, o Ipu venceu por 3 a 2 no tempo normal, levando a decisão para a prorrogação, que terminou sem gols.
Com a igualdade persistindo, o campeão foi definido nos pênaltis. Nas cobranças, o São João do Jaguaribe levou a melhor sobre o time da Serra da Ibiapaba e venceu por 4 a 3, assegurando o terceiro título consecutivo e se tornando a primeira equipe do interior cearense a alcançar o tricampeonato estadual no futsal adulto.
Desde o início da competição, em 1956, apenas o Camocim havia se aproximado desse feito. Bicampeão em 2001 e 2002, o clube do litoral norte acabou ficando com o vice em 2003, ao perder a decisão para o Ceará.
Na campanha do título, o São João do Jaguaribe disputou 14 partidas, com nove vitórias, três empates e duas derrotas, além de 58 gols marcados e 32 sofridos. Ao longo da temporada, o clube também esteve presente em outras seis competições, reforçando a regularidade do projeto no futsal cearense.
Secretário de esportes do município de São João do Jaguaribe, Davi Alves reforçou a importância do feito do clube para a cidade, que tem se beneficiado com a boa fase do Verdão do Vale.
“É um título muito importante para a região do Vale do Jaguaribe. Nossa equipe é a primeira do interior do Estado a conseguir esse feito. Então São João do Jaguaribe vive um momento de muita alegria, porque o esporte vem transformando a cidade. A união entre gestão, atletas e torcida faz com que a cidade pulse e se movimente pelo esporte.Isso impulsiona geração de emprego e renda”, disse o secretário ao Esportes O POVO.
Além do Campeonato Cearense, o time também teve participações memoráveis em outras comeptições. Na Copa Cearense de Futsal, a equipe foi campeã ao superar o Fortaleza por 10 a 8 na final. Já nas Copas do Brasil e do Nordeste, o time alcançou as semifinais. No Campeonato Brasileiro de Futsal, porém, o São João do Jaguaribe parou nas oitavas de final ao ser derrotado pelo Passo Fundo.