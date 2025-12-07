Norris conquista título mundial no GP de Abu Dhabi; Verstappen vence a corrida, e Bortoleto termina em 11º

Norris conquista título mundial no GP de Abu Dhabi; Verstappen vence a corrida, e Bortoleto termina em 11ºO último título de pilotos da McLaren havia sido conquistado por Lewis Hamilton, em 2008
Lando Norris assegurou neste domingo, 7, em Abu Dhabi, o primeiro título mundial de sua carreira na Fórmula 1. O resultado confirma o fim de um jejum de 17 anos da McLaren sem campeões entre os pilotos. Na prova que encerrou a temporada 2025, Max Verstappen venceu pela RBR, enquanto Oscar Piastri completou o pódio em segundo lugar.
O último título de pilotos da McLaren havia sido conquistado por Lewis Hamilton, em 2008. Desde então, apenas Mercedes e RBR haviam vencido campeonatos. A conquista de Norris encerra também a sequência de quatro temporadas de domínio de Verstappen, que liderou a era do regulamento de efeito solo encerrada neste fim de semana.
Estratégias distintas e disputa pela vitória
O circuito de Yas Marina, tradicionalmente com poucas oportunidades de ultrapassagem, tornou-se palco de decisões estratégicas entre McLaren e RBR. A equipe inglesa optou por diferenciar o ritmo de seus pilotos, mantendo Piastri mais tempo na pista. A RBR, por sua vez, manteve foco na execução de Verstappen.
Piastri ultrapassou Norris na largada e confirmou presença no pódio mesmo pressionado pelo holandês. A RBR tentou usar Yuki Tsunoda como apoio tático, mas o japonês não conseguiu conter Norris e acabou punido após disputa direta. Verstappen retomou a liderança ao final da estratégia de pneus duros mais novos, descontando cerca de 19 segundos de Piastri.
O desempenho, porém, não foi suficiente para impedir o título de Norris. O piloto da McLaren manteve o terceiro lugar e administrou as tentativas de aproximação de Charles Leclerc nas voltas finais.
Bortoleto fecha o ano em 11º
O brasileiro Gabriel Bortoleto largou na sétima posição e não conseguiu permanecer na zona de pontuação. Foi ultrapassado por Fernando Alonso e, na parte final da corrida, por Esteban Ocon, Oliver Bearman e Lance Stroll. Após parada na volta 16, o estreante seguiu Alonso em direção ao top 10, mas perdeu rendimento na volta 40.
Bortoleto subiu do 12º para o 11º lugar após a punição aplicada a Bearman por direção errática. A posição encerra sua participação na temporada em seu primeiro ano na categoria.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente