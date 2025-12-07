Com cearense em quadra, Brasil vence Portugal e conquista Copa do Mundo Feminina de Futsal

Brasil é campeão da primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal em 2025 / Crédito: Fabio Souza / CBF

Com a cearense Amandinha em quadra, a Seleção Brasileira de futsal feminino conquistou neste domingo, 7, em Manila, nas Filipinas, o título da primeira edição da Copa do Mundo Feminina organizada pela Fifa. O Brasil venceu Portugal por 3 a 0 e encerrou o torneio com 100% de aproveitamento. A equipe comandada por Wilson Sabóia controlou a final desde o início, administrou a pressão portuguesa e converteu as principais oportunidades em gols. A goleira Ana Catarina, eleita a melhor do mundo, evitou um placar mais amplo ao fazer defesas decisivas ao longo da partida.

A brasileira Emilly, autora do primeiro gol da final, terminou o Mundial como artilheira, com sete gols, e foi eleita a melhor jogadora da competição. Como foi o jogo Portugal começou a decisão com marcação adiantada, dificultando a circulação de bola do Brasil. Aos seis minutos, Ana Catarina fez duas defesas seguidas e evitou a abertura do placar. Na sequência, o VAR analisou possível expulsão de Natalinha após contato com uma adversária, mas a árbitra aplicou apenas o cartão amarelo. A partida seguiu equilibrada até a metade da primeira etapa, quando o Brasil encontrou espaço. Em jogada trabalhada, Ana Luiza enviou passe para Emilly Marcondes, que finalizou com força e abriu o marcador, assumindo a liderança da artilharia do torneio pelo critério de assistências.