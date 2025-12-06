Vôlei: Ceará estreia com vitória segura e faz 3 a 0 no Recife pela Superliga B

A equipe comandada por Raphael Dantas volta à quadra na próxima terça-feira, 9, às 19h30min (de Brasília). O adversário será o Chapecó, no Ginásio Ivo Silveira, em Santa Catarina.

O Ceará largou com o pé direito na Superliga B Feminina 2025–26. Jogando no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza, o Alvinegro venceu o Recife Vôlei por 3 sets a 0, na noite desta sexta-feira, 5. As parciais foram 25–20, 25–21 e 25–14, garantindo a primeira vitória do Time do Povo na competição nacional.

O jogo

O primeiro set começou equilibrado e com o Ceará em desvantagem. O Recife abriu pequena margem, mas o Alvinegro se reorganizou, empatou o duelo e virou o placar. Com bom desempenho no bloqueio — especialmente com Ariadne, Sophia e Bruna — e pressão nos saques, o time cearense controlou o ritmo e fechou o período em 25 a 20.

No segundo set, o Ceará entrou mais agressivo. A equipe manteve concentração alta, variou as jogadas ofensivas e comandou o placar praticamente do início ao fim. A consistência nas viradas de bola garantiu a vitória por 25 a 21.

A superioridade alvinegra ficou ainda mais evidente no terceiro set. Dominantes, as jogadoras abriram vantagem cedo e administraram bem o jogo. Com volume ofensivo e atenção na defesa, o Ceará ampliou a diferença e fechou a parcial em 25 a 14, confirmando a vitória por 3 a 0.